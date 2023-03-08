"تيد لاسو ألهم مدربي الدوري الإنجليزي"

شخصية تيد لاسو كانت ملهمة لبعض المدربين في الدوري الإنجليزي..

يرى الممثل الأمريكي جيسون سوديكيس الذي يلعب شخصية تيد لاسو في المسلسل التلفزيوني الذي يحمل الاسم نفسه أن شخصيته ألهمت مدربي كرة القدم بشكل غير متوقع.

المسلسل الكوميدي الرياضي الأمريكي تمكن من تحقيق نجاح هائل في الموسمين الماضيين في أول موسمين من عرضه، وحصد العديد من الجوائز الرفيعة.

قصة المسلسل تتمحور حول مدرب كرة قدم أمريكية على مستوى الجامعات، تم تعيينه بشكل غريب ليدير فريق إنجليزي لكرة القدم، وعلى الرغم من أن الشخصية كان مقدرًا لها الفشل، إلا أن أساليب لاسو التدريبية المرحة وغير التقليدية قادته إلى نجاح غير متوقع.

سوديكيس قال في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس أن شخصيته كانت ملهمة للمدربين بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وقال الممثل الأمريكي في تصريحاته: "في كثير من الأحيان، سمعنا عن المسلسل من المدربين، وهو أمر أكثر إرضاءً لأنه، كما تعلمون، يمكن أن يظنوا أنني كنت أسخر منهم".

وأضاف: "حقيقة أنهم احتضنوا ذلك وشعر البعض أنهم تأثروا به واستلهموا منه هو أمر ممتع حقًا، وهذا صادم بالنسبة لي، أنا سعيد لأن الناس يحصلون على بعض الأمل من عرضنا الكوميدي الصغير الممتع".

للتحضير لهذا الدور، أوضح سوديكيس أنه قضى الكثير من الوقت في ملاعب كرة القدم ومشاهدة المباريات، وقال في ختام حديثه: "نذهب لمشاهدة مباراة في الدوري الإنجليزي تقريبًا في نهاية كل أسبوع، وكما تعلمون، هذا الموسم أكثر من غيره، وربما نقوم بالنزول إلى أرض الملعب بعد المباراة".