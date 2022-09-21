تيتي يدعم فينيسيوس: راوغ وارقص وحافظ على جوهرك!

مدرب البرازيل يطالب فينيسيوس بالاستمرار في الرقص

دعم مدرب منتخب البرازيل تيتي مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، وطلب منه الاستمرار في "المراوغة" و"الرقص" والحفاظ على "جوهره" في مواجهة التعليقات والهتافات العنصرية.

وكان الجناح البرازيلي قد تعرض إلى بعض الهتافات العنصرية من قبل جماهير أتلتيكو مدريد خارج ملعب "واندا ميتروبوليتانو" قبل انطلاق ديربي مدريد والذي انتهى بفوز الملكي بهدفين لهدف.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE" تصريحات المدرب البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة منتخب بلاده ضد غانا، حيث دعم جونيور وطالبه بالاستمرار في الرقص.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي: "راوغ، اركض، وارقص وحافظ على جوهرك، إنه الفرح، والاهتزاز، والاحتفال".

وطالب المدرب، جناح ريال مدريد وجميع لاعبي البرازيل، بمواصلة إظهار "موهبتهم وفنونهم" لكل من "يحب كرة القدم".

وأشار أيضًا إلى أن فينيسيوس وزملائه رقصوا معًا بالفعل عندما احتفلوا بهدف ضد تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية وأنه لم يكن هناك "ازدراء للخصم" ولم تحدث أي مشاكل.

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كما استشهد بحادثة مماثلة في مباراة أخرى ضد بوليفيا، عندما رقص البرازيليون سويًا "رقصة بالومو"، وهو لقب لريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي.

ومن المنطقي أن يدعم تيتي لاعبه البرازيلي للمحافظة عليه قبل انطلاق بطولة كأس العالم بقطر 2022.

حيث تتواجد البرازيل في المجموعة السابعة مع الكاميرون وصربيا وسويسرا، وتلعب أول مواجهة لمنتخب السامبا ضد صربيا يوم 24 نوفمبر بملعب لوسيل.