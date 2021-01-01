تيتي: نيمار نضج عما كان عليه في برشلونة!

المدير الفني لمنتخب البرازيل يؤكد أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان نضج وتحسن كثيرًا عما كان عليه في برشلونة.

أكد تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أن لاعبه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان قد تحسن كثيرًا رفقة الفريق الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وأكد خلالها أن أسلحة نيمار الهجومية تنوعت وكثرت.

ما الذي قاله تيتي عن نيمار في برشلونة وباريس سان جيرمان؟

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وقال تيتي: "نيمار نضج كثيرًا عما سبق عندما كان في برشلونة، في بدايتي مع المنتخب كان من النوعية التي تتواجد على الجناح كثيرًا وينفذ المهارات ويسجل الأهداف".

وأردف: "لقد كان يتمتع بالكثير من السرعة، ولديه قدرة على اللعب الفردي بالكثير من الإمكانيات المذهلة".

وأضاف: "الآن نجح في توسيع رقعة تواجده في الملعب، وأصبح يسجل المزيد من الأهداف ويصنع اللعب لزملائه".

وأكمل تصريحاته: "نيمار الآن نستطيع أن نطلق عليه لقب القوس والسهم، فهو يبدأ الفرص وينهيها، لقد زاد من ترسانته".

ما هي أرقام نيمار في برشلونة؟

انضم نيمار لبرشلونة من صفوف سانتوس البرازيلي مقابل 57 مليون يورو في صيف 2013 بعد صراع مع ريال مدريد.

النجم البرازيلي شكل ثلاثي رائع مع ميسي وسواريز في برشلونة وكانت أرقامه مذهلة في كل موسم تواجد فيه مع الفريق.

شارك نيمار في 186 مباراة بكل البطولات رفقة برشلونة، سجل خلالهم 105 هدفًا وصنع 76 وفاز بالعديد من الألقاب بين الدوري والكأس والسوبر ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

ما هي أرقام نيمار مع باريس سان جيرمان؟

انضم البرازيلي للفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي الخاص به، وهو ما جعله الأغلى في العالم منذ 2017 وحتى يومنا هذا.

وشارك نيمار في 103 مباراة مع باريس سان جيرمان حتى الآن، سجل خلالهم 83 هدفًا وصنع 47 في كل البطولات.

وحقق الكثير من البطولات مع الفريق الباريسي كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي قبل الخسارة من بايرن ميونخ بهدف نظيف.