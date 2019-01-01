تيتي نافيًا "التجسس" على بيرو: لن أدفع مثل هذا الثمن مقابل الفوز

رد صارم من مدرب البرازيل على مزاعم الصحيفة البيروفية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل التقارير البيروفية التي تحدثت عن تجسسه على تدريبات منتخب بيرو قبل مواجهة الفريقين في كوبا أمريكا.

ويخوض أصحاب الملعب مباراة حاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام بيرو لحسم تأهلهم لدور الـ8، بعدما أجبرتهم فنزويلا على خسارة نقطتين بالتعادل السلبي في الجولة السابقة.

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وزعمت صحيفة ليبرو البيروفية أن تيتي أرسل جاسوسًا ليتجسس على تدريبات المدرب ريكاردو جاريكا قبل المباراة المنتظرة، لكن تيتي نفى الأمر تمامًا.

إذ قال في المؤتمر الصحفي "أتحدث لكم بصدق، لم يحدث شيء من هذا. خذ كلماتي تلك كلمة شرف".

أضاف "سأخلع قبعتي وأعود لبيتي إن كنت سأدفع هذا الثمن لأفوز بالمباراة".

وقال المدرب عن زيارة نيمار لزملائه في معسكر البرازيل يوم الجمعة "كنا معًا واحتضنته. لقد رأى زملاءه، أتمنى له التألق والعافية".

يُذكر أن نجم باريس سان جيرمان يغيب عن البطولة للإصابة التي تعرض لها في كاحله خلال مواجهة قطر وديًا.