تيتو جارسيا: هناك 7 لاعبين في قطر على استعداد للانضمام لمنتخب مصر

مساعد أجيري يكشف عن متابعته لكافة المصريين بالخارج

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، ومساعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، عن متابعته خلال الأشهر الماضية لكافة اللاعبين المصريين المتواجدين في الخارج، سواء في أوروبا أو الدول العربية.

جارسيا قال خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "تابعت 7 لاعبين في قطر، بعدما توجهت إلى هناك، وجميعهم يصلحون الانضمام لمنتخب مصر".

مساعد أجيري تابع: "من الصعب ضم هؤلاء اللاعبين، في ظل الأزمة الحالية بين مصر وقطر، ومنتخب قطر المتوج بكأس آسيا، يضم بين صفوفه 3 لاعبين من أصول مصرية".

🎙️عمار حمدي لاعب الأهلي، والمعار لصفوف الاتحاد السكندري: "أحاول تقديم أفضل ما لدي، لكي أكون جديرًا بالعودة إلى للنادي الأهلي مرة أخرى". pic.twitter.com/HA3l1Xo108 — جول مصر (@goaleg) February 10, 2019

تيتو جارسيا أردف: "تحدثت مع 7 لاعبين مصريين في قطر، ولديهم استعداد للتواجد مع منتخب مصر، والأمر يتوقف على زيارتهم ومشاهدتهم في التدريبات والمباريات، للوقوف على مستواهم، والقرار النهائي في يد أجيري.

واختتم المدرب العام للمنتخب تصريحاته قائلًا: "اللاعبين السبعة المتواجدين في قطر، لا يصلحون للمشاركة كأساسيين في المنتخب المصري، في ظل مستوى اللاعبين الحاليين بالفراعنة".

منتخب مصر يستعد لمعسكر مارس المقبل، والذي سيلعب خلاله مباراتين، الأولى أمام النيجر بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، والثانية أمام نيجيريا وديًا.