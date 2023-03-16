تيبو كورتوا ينتقد حكم لقاء سيتي ولايبزيج: لم يحتسب لنا ضربة جزاء من عامين!

تيبو كورتوا يستشهد بركلة الجزاء الممنوحة للسيتي أمام لايبزيج ليهاجم حكم!

لم يتحدث البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، عن التحكيم في مباراتهم مع ليفربول، بل تطرق للحديث عن مباراة السيتي ولايبزيج مستشهدًا بالمباراة ومقارنتها بما حدث لهم قبل عامين؛ فما الذي حدث؟

تأهل ريال مدريد الإسباني، أمس الأربعاء، للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على ليفربول في الإياب 1-0 وبمجموع المباراتين 6-2.

وعقب المباراة تحدث كورتوا لبرنامج "إل شيرينجيتو" وقال منتقدًا الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، الذي كان حكم الفيديو في مواجهة مانشستر سيتي ولايبزيج: "بالأمس استدعى حكم الفيديو حكم الساحة خلال مباراة السيتي لاحتكاك باليد، لكنه نفس الحكم الذي لم يمنحنا ركلة جزاء قبل عامين بسبب يد ممدودة".

وسجل إرلينج هالاند لاعب السيتي هدف فريقه الأول في شباك لايبزيج من ركلة جزاء قبل أن يسجل 4 آخرين في فوزهم الكبير 7-0.

ركلة الجزاء غير المحتسبة التي تطرق إليها كورتوا كانت في مباراة ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد والتي انتهت بالتعادل في 2019. ويحتج تيبو على عدم منح الحكم هيرنانديز، حكم الساحة في تلك المباراة، ركلة جزاء لهم بعد اصطدام الكرة بيد فيليبي لاعب أتلتي رغم طلب حكام الفيديو منه مراجعة قراره ورؤية الكرة مرة أخرى لكنه لم يفعل.

لكن كورتوا خفف من نبرة انتقاده للحكم الإسباني قائلًا: "لا أقول إنني أشكك فيه، لكن من غير المفهوم لماذا استدعى الحكم ولم يفعل الأمر ذاته قبل عامين. أتمنى أن يكون الجميع صادقين".