تيبو كورتوا يتوج مجهوداته الاستثنائية بجائزة ياشين .. وكشف مركز بونو!

جائزة جديدة يتوج بها نجوم ريال مدريد.

توج البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس في الموسم الماضي بعد مستوياته الطيبة رفقة ريال مدريد.

جاء هذا في حفل مجلة "فرانس فوتبول" السنوي الذي أقيم اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، ليخلف جيانلويجي دوناروما حامل اللقب في الموسم الماضي.

وكان اللاعب قد شارك في 57 مباراة رفقة ريال مدريد في الموسم الماضي، وخرج بـ 23 مباراة بشباك نظيفة وهو رقم مذهل.

وقال كورتوا: "فخور بتواجدي وسط كل هؤلاء الحراس وأريد أن أشكر عائلتي لأن الأمور عندما تكون صعبة يكونوا دائمًا هناك من أجل مساعدتي".

وأضاف: "تواجدي في ريال مدريد ساعدني على الفوز بتلك الجائزة، أريد أن أشكر الجميع على كل ما قدموه لي خلال تلك الفترة".

وأردف عن المنتخب: "للأسف في المرة الأخيرة من كأس العالم خرجنا أمام فرنسا، نريد هذه المرة أن نقدم كل ما في وسعنا وأن نتقدم أكثر".

في الوقت نفسه ظهر المغربي ياسين بونو في القائمة بالمركز التاسع ضمن أبرز حراس العالم.

جدير بالذكر أن كورتوا كان قد حقق دوري أبطال أوروبا مع الملكي في الموسم الماضي بفضل الأداء المذهل في النهائي ضد ليفربول بالإضافة إلى الدوري الإسباني.