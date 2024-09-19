تيباس يواصل إطلاق السهام: برشلونة "فاسد" في قضية نيجريرا.. لكنه لم يشترِ الحكام!

هذا ما يتوقعه رئيس رابطة الدوري الإسباني حول سير التحقيقات القضائية فيما يتعلق بقضية فساد برشلونة "نيجريرا"

واصل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إطلاق سهامه على الجميع في تصريحاته حول الكرة الإسبانية بعديد ملفاتها.

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ويتوقع رئيس رابطة الدوري الإسباني فرض عقوبة على برشلونة فيما يتعلق بأزمة نيجريرا الشهيرة ولكن ليس بالشدة التي يقولها البعض

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وفي بودكاست The Wild Project، علق على قضية نيجريرا، مشيرًا إلى أنه يتوقع عقوبة مخففة لبرشلونة، دون مبالغات وسائل الإعلام.

وقال: "سينتهي الأمر بفرض عقوبات على برشلونة، لكن ليس بعقوبة كما ترسم بعض وسائل الإعلام".

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ويرى تيباس أن الكتالونيين دفعوا المال لنيجريرا بالفعل، وهذا ما يضعهم تحت طائلة قوانين الفساد الرياضي، لكنه لا يعتقد أن ذلك تم بسبب رغبتهم في شراء الحكام، والدليل أن وصول المدفوعات إلى الحكام أنفسهم لم يتم إثباتها حتى الآن!.