تيباس يستخدم إهانات كريستيانو رونالدو "المثلية" للرد على العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

لماذا ذكر تيباس كريستيانو رونالدو خلال أزمة فينيسيوس جونيور؟

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، على أزمة مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، مقارنًا الواقعة بما تعرض له رونالدو من قبل.

وهاجمت جماهير فالنسيا، لاعب ريال مدريد أثناء مباراة الفريق الأحد الماضي، بترديد عبارات عنصرية، ضد اللاعب البرازيلي.

ذكر خافيير تيباس عبر حسابه على تويتر:" لقد كنا على علم بمشكلة العنصرية ضد فينيسيوس جونيور، منذ فترة طويلة وتصرفنا بالصلاحيات التي نملكها فقط".

وأردف:" يتعرض النجوم لكراهية مستهدفة. حدث ذلك مع كريستيانو رونالدو من قبل عند دعمه للمثلية الجنسية، ويتكرر الأمر الآن مع فينيسيوس من خلال إهانات عنصرية".

ثم أضاف:" يجب أن نقضي على كل ذلك، لأنه يؤثر على أفضل لاعبينا، لكن وصف جميع جماهير الدوري الإسباني، بالعنصرية خاطئ".

الجدير بالذكر أن، أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بقاء فينيسيوس جونيور في النادي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو غدًا، لكن لن يشارك المهاجم البرازيلي، بسبب تلقيه بطاقة حمراء أمام فالنسيا.