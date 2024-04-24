"غالية جدًا".. تيباس يرفض "عين الصقر" مجددًا ويفجر مفاجأة "صادمة" عن مستقبل الليجا!

ماذا قال رئيس الرابطة؟

فجر خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن "العديد من مباريات المسابقة ستقام خارج حدود إسبانيا مستقبلًا".

وقال تيباس، في مقابلة نقلتها صحيفة "ماركا": "سنلعب بعض مباريات الدوري في الخارج، لا أعرف الوقت تحديدًا، لكنه ربما يكون الموسم بعد المقبل (2025\2026)".

ولفت إلى أن "خوض مباريات الليجا خارج إسبانيا، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، سيعزز من شعبية البطولة في السوق الأمريكي، الأمر الذي يعود بقيمة إستراتيجية كبيرة".

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وأضاف: "إذا نجح الأمر سيكون هناك العديد من المباريات التي تقام هناك دائما".

وعاد تيباس للحديث عن الهدف المثير للجدل للامين يامال، في مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة، قائلًا: "تقنية خط المرمى (عين الصقر) ليست مثالية، رصدت العديد من الحالات المشابهة لما حدث في هدف يامال (رغم وجود التقنية) بالدوريات الأخرى".

وختم: "القيمة المالية لاستخدام تلك التقنية عالية جدًا، فليس من المنطقي أن ننفق نحو 5 أو 6 ملايين يورو، لاستخدام تقنية (قد لا نحتاجها في المباراة)، وبدلًا من ذلك نعمل على وضع المزيد من الكاميرات لمساعدة الحكم الفار".