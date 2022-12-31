تيباس يدافع عن الليجا: لهذا لا يمكننا أن نكون مثل الدوري الألماني!

الدوري الإسباني بات يصدر شعورًا لمحبيه أنه ليس الأول في العالم

يسعى الدوري الأسباني بشدة لتحسين صورته والتنافس مع الدوري الإنجليزي الممتاز على المستوى العالمي، ولكن بالنسبة للعديد من المشجعين داخل إسبانيا، هناك شعور بأنهم أصبحوا أدنى مرتبة من البريمييرليج.

أسعار التذاكر في الدوري الإسباني مسألة محل دراسة كبيرة، حيث يرى البعض أنها من أهم أسباب نفور الجماهير من حضور المباريات في الملعب، فوفقًا لجامعة برشلونة الدولية في كاتالونيا، تعد التذاكر في إسبانيا هي الأغلى في أي مكان في أوروبا قياسًا لمستوى دخل المواطنين، إذ يعادل متوسط أسعار التذاكر في إسبانيا (68.79 يورو) 4٪ من متوسط راتب المواطن، بينما في بقية أوروبا، لا تصل معظم الأماكن إلى 2.5٪.

في حديثه لصحيفة "ماركا" قال رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس: "اليوم لا يمكنك فقط الوصول إلى مشاهدة كرة القدم من خلال الملاعب، لديك التلفزيون والشبكات الاجتماعية بمختلف الوسائط والأحجام، الأمر مختلف تمامًا عما كان يحدث قبل 10-12 عامًا".

وواصل الدفاع عن الكرة الإسبانية قائلًا: "في إسبانيا، التذاكر الموسمية شائعة وهي رخيصة حقًا، إذا نظرت إلى دخل الأندية ستجد أن الدخل من التذاكر الموسمية قد انخفض على الرغم من حقيقة أن المزيد من الناس يذهبون إلى الملاعب، صحيح أنهم في ألمانيا يملؤون الملاعب ، لكن طريقة مشاهدة المباريات مختلفة أيضًا. يذهبون قبل ساعتين ثم يمكثون ساعة أخرى بعد انتهاء المباراة، وهذا يسمح للأندية بالحصول على دخل خارج تكلفة التذكرة، لأن المشجعين ينفقون في الملعب نفسه أكثر مما ينفقونه في مكتب التذاكر، هذا ما يسمح لهم في ألمانيا بتخفيض الأسعار".

وتطرق إلى مشكلة أخرى تتعلق بالثنائي برشلونة وريال مدريد قائلًا: "المشكلة في إسبانيا هي المباريات التي تتم فيها زيارات عديدة لملعبي ريال مدريد أو برشلونة، هذا يجعلهم يضعون الأسعار العالية، وبالنسبة للمشجعين غير حاملي التذاكر الموسمية، يتم رفع الأسعار بشكل أكبر".