تيباس يتهم ثنائي الدوري الإنجليزي بالجهل

بسبب مقترح الدوري الأوروبي الممتاز

اتهم خافيير تيباس الأندية المنظمة لاقتراح الدوري الأوروبي الممتاز، بالجهل، وعدم مراعاة مصالح باقي الأندية الأخرى في أوروبا.

ليفربول ومانشستر يونايتد، يقودان هذا المقترح الذي يقوم باستبدال دوري أبطال أوروبا، ويجمع كبار القارة في بطولة واحدة بداية من 2022.

المقترح تسبب في إثارة حالة من الجدل بسبب الأضرار التي قد يؤدي لها للأندية الأخرى غير المشاركة في هذه البطولة.

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وفي هذا الشأن قال تيباس:"من قاموا بوضع هذه الفكرة إذا كانوا موجودين بالفعل، لا يظهرون فقط الجهل التام بتنظيم كرة القدم ولكن أيضاً بالحقوق السمعية والبصرية".

وأضاف:"مشروع من هذا النوع، سيعني ضرراً اقتصادياً خطيراً للمنظمين أنفسهم، وللكيانات التي تمولها إن وجدت، لأنها ليس رسمية أبداً وتبدو مجرد مقترحات سرية".

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية، أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدعم هذه الفكرة، وسط رفض واضح من الاتحاد الأوروبي.

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وأشارت هذه التقارير إلى أن مانشستر وليفربول، مع فلورنتينو بيريز ريال مدريد، يحاولون جميعاً العمل على تطبيق هذا المقترح في أقرب وقت ممكن.