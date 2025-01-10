تيباس لن يتركها تمر.. رابطة الدوري الإسباني تستأنف على تسجيل أولمو أمام القضاء!

ملف بات أشبه بمسلسل درامي!

في الساعات الأخيرة، كانت هناك ردود أفعال مختلفة من الأندية الإسبانية تجاه الإجراء الاحترازي العاجل الذي سمح لبرشلونة بالتسجيل المؤقت لكل من داني أولمو وباو فيكتور.

وجاءت تصريحات الأندية المختلفة استجابة لطلب خافيير تيباس، الذي طلب من الأندية في الدوري اتخاذ موقف ضد تسجيل اللاعبين، ولكن الرابطة التي يرأسها تيباس لم تكتف بذلك.

لقد نقلت الرابطة الأمر الآن إلى القضاء العادي "المحاكم الإدارية" بعد أن منح المجلس الأعلى للرياضة التدبير الاحترازي العاجل حتى يتمكن برشلونة من تسجيل اللاعبين، لتستأنف على أعلى مستوى ضد القرار، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويهدف الاستئناف الذي تقدمت به رابطة الليجا لهيئة فض المنازعات الإدارية إلى وقف سريان الإجراء الاحترازي الذي سجل برشلونة على أساسه كل من أولمو وفيكتور.

وفي حال الإبقاء على تسجيل اللاعبين مع فريق برشلونة، يمكن للهيئة التي يرأسها خافيير تيباس الاستئناف مرة أخرى من خلال نفس هيئة فض المنازعات الإدارية، ليستمر المسلسل القضائي بين الطرفين.