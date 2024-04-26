تيباس يحسم جدل الكلاسيو: عين الصقر؟ هناك بدائل!

رئيس الاتحاد الإسباني يتحدث عن تقنية عين الصقر في الليجا...

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن دخول تقنية تكنولوجية جديدة في مباريات الدوري، بداية من الموسم المقبل.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تقنية خط المرمى: "مثل تلك الحالات تحدث تقريبًا كل موسم، ولكن هذه المرة حدثت في الكلاسيكو، ولقد قلت سابقًا نحن ندرس دائمًا التكنولوجيا لتحسين مبارياتنا".

وشهدت مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد، وبرشلونة جدلًا بشأن تقنية خط المرمى، عندما سدد لامين يامال الكرة، قبل أن يبعدها الحارس لونين من خط المرمى، وسط مطالبات من لاعبي الفريق الكتالوني، باحتساب الهدف.

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وأضاف: “نحن دومًا نريد أن ندخل التكنولوجيا لكرة القدم بأفضل شكل ممكن لتحسين المباريات، في الواقع في العام المقبل سيكون لدينا تقنية التسلل نصف الأوتوماتيكية لو تم السماح لنا".

وعن تقنية عين الصقر قال: "تلك التكنولوجيا تقوم ببعض الأخطاء، ونظن أنه هناك طرق أخرى نحن نعمل على ذلك".