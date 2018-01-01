تيباس: من لا يرى ميسي الأفضل في العالم، لا يفهم كرة القدم!

ماذا قال رئيس رابطة لاليجا عن مستوى رونالدو وميسي هذا الموسم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا متابعي كرة القدم الذين لا يرون ليونيل ميسي اللاعب الأفضل في العالم حاليًا بأنهم لا يفهمون اللعبة، مؤكدًا كذلك أن نجم برشلونة يتفوق بوضوح هذا الموسم على كريستيانو رونالدو الذي غادر ريال مدريد باتجاه يوفنتوس الصيف الماضي.

وعبر تيباس عن وجهة نظره قائلًا "أولئك الذين شاهدوا مباراة الأحد الماضي، لو كانوا يعرفون كرة القدم جيدًا ولو خلعوا قمصانهم (أي التزموا الحياد) ونظاراتهم الطبية، ولم يلحظوا أننا في دورينا نمتلك اللاعب الأفضل في العالم وبفارق كبير عن البقية، عليهم فرك أعينهم جيدًا".

"أعتقد أن من يحب كرة القدم ويُشاهد ميسي ولا يراه اللاعب الأفضل في العالم حاليًا، فهو لا يفهم في كرة القدم".

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وعن المقارنة مع كريستيانو رونالدو، قال تيباس "أعتقد أنه اليوم أفضل من رونالدو. نعم، أظن أن الموسم الحالي يشهد تفوق ميسي بفارق كبير عن كريستيانو، الوضع لم يكن كذلك خلال المواسم السابقة".

رئيس الليجا أكد أن البطولة لم تخسر لاعب يوفنتوس الحالي، موضحًا أن الدوري الإسباني لم يتأثر برحيل رونالدو سواء على الصعيد الدولي أو على صعيد حقوق الرعاية والبث، مضيفًا حول عدم فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية "عليك أن تسأل أولئك الذين صوتوا في الجائزة، أنا لم أصوت، لكن الكرة الذهبية اعتمدت على أداء اللاعبين في الموسم الماضي وكأس العالم. ميسي يحظى بموسم رائع حاليًا لكنه لم يكن جيدًا في كأس العالم وأعتقد أنه يُعاقب على هذا".

وأخيرًا توقع تيباس مواجهة صعبة جدًا في دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد كما حذر برشلونة من مواجهة ليون واصفًا إياه بالفريق القوي.