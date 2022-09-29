تيباس: مخططات ريال مدريد وبرشلونة ستدمر الدوري الإسباني!

خطر "السوبر ليج" يعود من جديد

عاد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، للحديث عن خطر "السوبرليج" الذي يريد صنعه رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

الأمر قد انتشر بشدة في الفترة الأخيرة قبل تراجع الأندية عن الفكرة والتزامهم ببطولات الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم.

لكن يبدو أن الفكرة لم تنته بعد، حيث تحدث تيباس عن أضرار "السوبرليج" في تغريدة نشرها من خلال صفحته الرسمية عبر موقع تويتر.

حيث أكد خافيير أن مشروع السوبرليج المدعوم من ريال مدريد وبرشلونة سيسبب أضرارًا اقتصادية في كرة القدم الإسبانية لا يعرفها البعض، فقط ليستفيد منها فريقان.

وقال: "البعض لا يعرف الضرر الاقتصادي الذي سيلحقونه بكرة القدم الوطنية، من أجل فائدة "الثنائي". لماذا يستمعون ويؤمنون فقط بالعادة؟ هذا ما يحدث".

وواصل: "يسحب كل من "PSOE" و"PP" تهديدهما إلى مدريد قبل أربعة أيام من إعلان فلورنتينو المهم بشأن السوبرليج".

وجاءت هذه التغريدة بعد سحب حزب العمال الاشتراكي الإسباني " PSOE" تعديله لحماية مصالح كرة القدم الإسبانية ضد السوبرليج.

مع الإشارة إلى أن فلورنتينو بيريز سوف يقوم بتحديث فكرته عن السوبرليج في جمعية النادي التي ستنعقد يوم الأحد.

فيبدو أن الحديث عن فكرة السوبرليج الذي يجمع أكبر وأقوى الفرق الأوروبية في منافسة واحدة قد عاد من جديد، وربما تستمر تلك الحرب في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن فريق يوفنتوس الإيطالي لا يزال يشارك ريال مدريد وبرشلونة فكرة صناعة البطولة، ويأتي ذلك مع انسحاب الفرق الإنجليزية من هذا المخطط.