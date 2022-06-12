تيباس: مبابي سيلعب في الليجا يومًا ما.. وأتمنى عودة ميسي ورونالدو

تصريحات في مجالات عدة من رئيس رابطة الدوري الإسباني

تحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، عن العديد من الأمور الخاصة بكأس العالم، والبطولة الإسبانية.

وقال تيباس في حوار لصحيفة "ماركا": "كأس العالم لن يكون سهلًا بالنسبة لأحد، ولا حتى إسبانيا رغم ترشيحي لها في المقام الأول، ثم تأتي الأرجنتين.

لقد قام برشلونة بأربع رافعات اقتصادية لجلب المال، الرافعة الخامسة المستهدفة ستكون لتقليل عجز الميزانية، يعرفون ذلك ويعرفون ما يتعين عليهم فعله".

وعن مشروع دوري السوبر الأوروبي، قال تيباس: "بالنسبة لليجا ندرك جيدًا أن بعض الأشياء لابد أن تتغير، ولكن علينا أن نعرف أن المسؤولين يرون النموذج الحالي أكثر استقرارًا، لقد هاجمت يويفا وفيفا في أوقات سابقة، لكن علينا النظر للأمور بواقعية".

وتناول فريق برشلونة بالتحديد قائلًا: "برشلونة فريق عظيم ويملك أشخاصًا احترافيين بداخله، يضع لابورتا المسئولية على نفسه وأراه يشبهني في بعض الأشياء".

وعن النجمين كريستيانو رونالدو وميسي قال: "أريد أن أرى ميسي مجددًا في الليجا وكذلك رونالدو، كي يقولا وداعًا هنا، بالنسبة لميسي يتوقف الأمر على ما يريد الحصول عليه في هذا الوقت من مسيرته لا أعرفه صراحة، أريده أن يعود ولكن هذا يعتمد على قدرة برشلونة في الحصول على اللاعبين وترك بعضهم يرحل".

أما عن النجم كيليان مبابي الذي يقدم أداء بديعًا في كأس العالم 2022، قال تيباس: "سيكون هنا في وقت ما، لا أعرف إذا كان هذا الموسم أم في وقت آخر".