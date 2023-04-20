تيباس لم يقتنع .. لابورتا يقوم بحملة "أوروبية" للدفاع عن برشلونة بقضية نيجريرا

لابورتا يفعل كل شيء ممكن من أجل تحسين موقف برشلونة!

قام رئيس برشلونة جوان لابورتا، بمقابلة أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي، بسلوفينيا، من أجل توضيح موقف البلوجرانا من قضية نيجريرا.

وكان قد سافر لابورتا إلى مدريد يوم الأربعاء الماضي، لحضور اجتماع مع رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، الذي صرح أن كلام رئيس برشلونة غير مقنع.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية "mundodeportivo" أكد لابورتا لتشيفرين أن نادي برشلونة لم يشتر حكامًا أو دفع أموالًا للاستفادة منها في أي منافسة.

كما قال رئيس برشلونة:" السيد ألكسندر تشيفرين يتصرف بحكمة ومسؤولية، لم يقع في فخ السيد تيباس، على الأقل في الوقت الحالي".

وأبلغ برشلونة بالفعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه إذا عاقبوه بتركه خارج دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فإن النادي سيطلب منه تعويض مليون دولار.

الجدير بالذكر أن، يتصدر برشلونة الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن نظيره ريال مدريد بالمركز الثاني.