تيباس: لا تلوموا ميسي، كورونا سبب أزمة برشلونة المالية

خافيير تيباس يدافع عن ليونيل ميسي بعد تسريب عقده

دافع رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تسريب بنود عقده الأخير مع برشلونة، الأمر الذي تسبب في كثير من الانتقادات له..

وبحسب ما نشر على صجيفة الموندو اليوم فإن راتب ميسي السنوي مع برشلونة في عقده الأخير الذي وقعه في 2017 هو 138 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى متغيرات وحوافز.

وينص عقد ميسي على تقاضي مبلغ 115 مليون يورو بمجرد الموافقة على التجديد، بالإضافة إلى مكافأة ولاء يتحصل عليها بعد قضاء فترة محددة في الكامب نو، وقد حصل الأرجنتيني بحسب التسريب على 92% من إجمالي هذه المتغيرات.

وحول ذلك، قال خافيير تيباس الذي لديه بيانات محددة عن تأثير الوباء على كل من الأندية التي تشكل البطولة إن الأمور خارجة عن إرادة النجم الأرجنتيني مؤكدًا أن فيروس كورونا هو السبب فيما تعانيه

وحسب تيباس أيضًا فإن الرجل أبدى اعتراضه على ما حدث فيما يخص عقد ميسي من قبل الصحافة، بالإضافة إلى ذلك فقد انتقد الطريقة التي تم بها معالجة هذه القضية علانية، علاوة على ذلك، فهو يعتبرها صحافة "صفراء.

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) January 31, 2021

وقال تيباس: "الوضع المالي الدقيق لبرشلونة ــ مثله مثل الأندية الكبيرة الأخرى ــ ليس خطأ ميسي ولكن من التأثير المدمر لفيروس كورونا والذي أضر باقتصاديات كرة القدم بشكل عام"

وأضاف: "بدون وباء، فإن الدخل الناتج بناء على وجود ليونيل ميسي اللاعب الأفضل في التاريخ يدعم هذه التكلفة، لذلك التعامل مع القضية بشكل غير عادل"

واعتبر تيباس أيضًا أن ما يولده تواجد ميسي من رعاية أو تسويق أو بيع القمصان أو التأثير العالمي لنادي برشلونة يعطي هذه النفقات، ولكن ما يحدث بسبب فيروس كورونا أدى إلى تراجع المداخيل.

ما هي تفاصيل تسريب عقد ميسي مع برشلونة؟ وكم راتبه السنوي؟

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة قام بتبرئة نفسه من خلال بيان يأسف فيه النادي على نشر هذه المعلومات على اعتبار أنها وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين وليس من المفترض أن تخرج لوسائل الإعلام.