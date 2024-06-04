تيباس يعلق على صفقة مبابي: برشلونة أيضًا لديه ثلاثي ذهبي!

"المنافسة ستكون عالية جدًا"

أحدث انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، حدثًا ضخمًا في سوق الانتقالات الصيفية 2024.

وأعلن ريال مدريد أخيرًا وبشكل رسمي عن ضم كيليان مبابي إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، أمس الإثنين، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "انتقال مبابي إلى ريال مدريد سيجعل مسابقة الدوري الإسباني (الليجا) أكثر متعة وإثارة للجمهور".

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وأضاف: "سيكون الأمر الآن مثيرًا للاهتمام للغاية في الدوري الإسباني".

وأضاف: "مبابي، فينيسيوس وبيلينجهام موجودون في ريال مدريد، بينما برشلونة لديه أيضًا يامال وجافي وبيدري، المنافسة ستكون عالية جدًا".

وكان تيباس قد أشاد بالطريقة التي يُدار بها ريال مدريد، وقال: "من الناحية الاقتصادية، فإنهم فعالون للغاية، نتائجهم المالية جيدة جدًا في الوقت الحالي، ويمكنهم إنفاق أكثر بكثير مما ينفقون. كان ريال مدريد يقظًا للغاية من الناحية المالية ومستعداً للتعاقد مع مبابي".