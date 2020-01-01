تيباس: جماهير الليجا ستتابع البطولة بجميع أيام الأسبوع

الخطة مستمرة لعودة النشاط في 12 يونيو

أعرب خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني، عن أمنياته باستئناف البطولة في أقرب فرصة ممكنة، تزامناً مع الجهود الحالية لعودة النشاط الرياضي في أوروبا.

كرة القدم توقفت في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا بمختلف البلدان حول العالم، ولكنها في طريقها نحو العودة من جديد بعد استئناف الدوري الألماني يوم السبت الماضي.

الأندية في الدوري الإسباني عادت للتدريبات في صورة مجموعات صغيرة، تمهيداً لتنفيذ الخطة المقترحة بعودة المباريات يوم 12 يونيو القادم.

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وتعليقاً على هذه المجهودات قال تيباس:"الفكرة الآن هي خوض المباريات بجميع أيام الأسبوع، لن تكون مشكلة أمامنا لو لعبنا يوم الإثنين من أجل إنهاء البطولة".

وأضاف:"جعلت هذه النقطة واضحة وصريحة للاتحاد الإسباني، المخاوف الخاصة حول طقوس وتقاليد الجماهير ليست محل اهتمام في الظروف الحالية، لذلك أتمنى استمتاع الجمهور في كل دول العالم برؤية الليجا يومياً".

وتابع:"نحن نعمل على العودة يوم 12 يونيو، ننتظر الحصول على الإذن الصحي الخاص بهذه الخطوة".

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وأشار تيباس خلال تصريحاته، أن خفض تصاعد الإغلاق في إسبانيا كان كلمة السر في وضع الخطة الحالية، رغم القلق من وجود بعض العينات الإيجابية بين اللاعبين.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المرتبة الثانية بعد 27 جولة.