تيباس: "بهذا الشرط" ميسي يُمكنه العودة إلى برشلونة!

تيباس يضع النقاط على الحروف حول إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن شروط عودة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان المحتملة إلى برشلونة، كما أكد أن سياسات الرابطة لا تؤثر على الفريق الكتالوني.

وقال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "القواعد للجميع ويجب الالتزام بها، لا توجد مرونة للبعض عن الآخرين برشلونة يعرف ما هو مطلوب، تغيير السيطرة الاقتصادية لأننا نريد السيطرة على أكثر من موسم واحد".

وأضاف تيباس: "برشلونة لديه 600 مليون يورو رواتب ويجب عليهم خفض 200 مليون يورو تقريبًا".

بالإضافة إلى الحديث عن الوضع المالي لبرشلونة، تحدث خافيير تيباس أيضًا عن احتمالية عودة ميسي إلى نادي برشلونة، وهو أمر يراه ممكنًا حيث قال: "إذا كان يتقاضى مبلغًا معقولاً يكمنه أن يعود للبرسا".

وواصل رئيس رابطة الليجا انتقاد مشروع السوبر ليج، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يبتعد جوان لابورتا رئيس برشلونة وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن المنافسة الجديدة.