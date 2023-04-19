"أزمة نيجريرا" تضرب النادي الكتالوني والكرة الإسبانية

استعرض خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أبرز ما دار بين أروقة الرابطة في اجتماعها برئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، حيث تم التطرق إلى العديد من الأمور المتعلقة بأزمة نيجريرا.

وقال تيباس في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "كان أمام رئيس نادي برشلونة 20 دقيقة لإعطاء تفسيراته، والتي كانت ملخصًا للمؤتمر الصحفي يوم الإثنين، لم نشكك في برشلونة، كل واحد قدم وجهة نظره، أصر لابورتا على أن برشلونة لم يرغب أبدًا في شراء حكام، وقالت الأندية الأخرى إن المدفوعات ليست شائعة ويجب التحقيق فيها".

وأضاف: "أود أن أسلط الضوء على ما حدث في النقاش، أصبح من الواضح أن لابورتا لم يستطع أن يقنعنا بتفسيراته".

وأردف: "عندما يكون الحديث عن قرب، تنخفض حدة الحديث من كل الأطراف، ما تم إيضاحه للابورتا هو أن المستندات التي قدمت للعدالة ليست مزيفة، لقد كانت لدى نيجريرا، الأسماء تضمنت أسماء مثل ساندرو روسيل وبارتوميو، إذا ثبتت أي مشكلة في عدم توافق المستندات مع ما كان في الواقع، سيكون كل شيء مثاليًا".

"قال لابورتا الشيء نفسه الذي قاله في المؤتمر الصحفي، حول أن المدفوعات كانت من أجل استشارات تحكيمية، أنا شخصيًا أخبرته بالفعل أنني لا أقتنع بتلك التفسيرات، ربما هو نفسه لا يفعل، قال ذلك مرارًا، من غير المفهوم أن برشلونة كان يدفع سنوات عديدة لنائب رئيس الحكام، كما طلبنا من محكمة التحقيق إدراج نجل نيجريرا في التحقيق".

بسؤاله عن تدخل ريال مدريد في الأمر، قال تيباس: "لا، لم يتحدث أي من مسؤولي ريال مدريد لنا عن الموضوع، كرة القدم لا تدور حول ريال مدريد، بل كل الأندية، الآخرون اعتبروا أيضًا أن رابطة الليجا تمثلهم".

وعن إمكانية وصول ليونيل ميسي إلى برشلونة، قال تيباس: "اليوم لا يمكن لبرشلونة تسجيل ميسي لو أتى، ولكن لا يزال هناك وقت، نحن في انتظار دراسة الجدوى المتعلقة بهم، يمكنهم بيع لاعبين لتوفير مبالغ لازمة، نأمل أن يقوم برشلونة بالتحركات اللازمة ليأتي ميسي، لكننا لن نغير قاعدة من أجل ذلك، ولكن أود أن يلعب ميسي في مسابقتنا".