تيباس ساخرًا من باريس سان جيرمان: هم أبطال إهدار الأموال

رئيس رابطة الليجا متفائل للغاية..

سخر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، من وضع فريق باريس سان جيرمان، وعدم تحقيقه للبطولات الكبيرة، بالرغم من صرفه الكثير من الأموال في سوق الانتقالات.

وضمن فعاليات "مهرجان الرياضة" التي تنظمها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، سخر تيباس من الوضع المالي الذي يعاني منه باريس سان جيرمان.

وبحسب التقارير الصحفية فإن الفريق الباريسي، واجه عجزًا ماليًا في ميزانية عام 2022 وصلت إلى 370 مليون يورو، بالإضافة إلى صرف الفريق أكثر من 730 مليون يورو كأجور للموظفين واللاعبين في موسم 2022-23.

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وبهذا الصدد قال تيباس في تصريحات صحفية: "في فرنسا نعلم أن باريس سان جيرمان، خسر أكثر من 600 مليون يورو، وبهذا سيكون الفريق بطل إهدار الأموال".