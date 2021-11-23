تياجو يوضح حقيقة عودته إلى برشلونة

أكد تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، أنه لا ينظر كثيرًا إلى الأنباء التي تربطه بالرحيل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الدولي الإسباني ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بالعودة لبرشلونة، من أجل العمل مع المدرب الجديد وزميله السابق تشافي هيرنانديز.

وأشارت بعض التقارير إلى أن اللاعب قد يرحب كثيرًا بهذه الفكرة، لعدم تأقلمه مع الكرة الإنجليزية ورغبته في العودة إلى بيته القديم.

ومن جانبه رد تياجو على هذه الأنباء:"أنا ألعب كرة قدم فقط ولا أركز أبدًا على الشائعات".

وأضاف:"كل تركيزي على فريقي والعقد الذي أمتلكه مع ليفربول والرحلة التي أمر بها في الدوري الإنجليزي".

وتابع:"لا أفكر في الشائعات الآن وأريد الفوز بكل البطولات الممكنة هنا مع ليفربول ومتأكد أنني اتخذت القرار الصحيح بالقدوم لهذا النادي".

وكان تياجو قد انتقل إلى الريدز في 2020 بقيمة مالية مخفضة، حيث تخلى عنه بايرن ميونخ قبل نهاية عقده بعام واحد بدلًا من خسارته بالمجان.