تياجو سيلفا يدافع عن توخيل أمام المنتقدين

قائد باريس سان جيرمان يدعم مديره الفني

فيسبوك تويتر بلال محمد

دافع تياجو سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان عن مدرب فريقه توماس توخيل، حول الانتقادات التي تنال عليه بسبب تراجع نتائج الفريق.

وهاجم البعض المدرب توخيل، بسبب خروج الفريق الموسم الماضي مبكراً من دوري أبطال أوروبا، والهزيمة في نهائي الكأس، وتراجع المستوى في الدوري.

وقال قائد باريس في تصريحات إذاعية: "الكثير من الأشخاص يقوموا بانتقاد مدربنا، ولكن يقع على اللاعبين أيضاً عائق كبير في النتائج".

وواصل: "في بعض الأحيان يكون النقد لأسباب شخصية، وهذا غير ممكن عندما يتعلق الأمر بطريقة اللعب فإنه يمكننا الاستماع إلى النقد حتى لو لم نوافق على ذلك".

وتابع: "المدرب ذكي للغاية نحن نتحدث معه كثيراً، هو يريدنا دائماً أن نكون في كامل تركيزنا، في بعض المباريات التي نفشل فيها يكون بسبب أن الخصم يلعب علينا بأسلوب مميز مثل ما حدث في مباراة رين، إذا لم نلعب جيداً فهذا خطأنا".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد ست نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن رين المتصدر بالعلامة الكاملة، وبفارق الأهداف عن ليون صاحب المركز الثاني.