سيلفا: ميسي لا ينجح في خداع حكام دوري الأبطال

تعرف على تصريحات سيلفا حول ميسي عقب مباراة البرازيل والأرجنتين

انتقد تياجو سيلفا، قلب دفاع منتخب البرازيل ، قائد الأرجنتين ليونيل ميسي بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين في السوبر كلاسيكو الودي المٌقام في الأراضي العربية السعودية.

ميسي سجل هدف فوز الأرجنتين على البرازيل من ركلة جزاء تصدى لها أليسون بيكر لتعود له ويحولها لهدف.

وقال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ميسي استفاد كثيرًا من التحكيم. لقد ارتكب خطأين ولم يتحدث معه أحد، اعترض على قرار التحكيم ومع ذلك استمر في الضحك. يجب وضع التقدير والإحترام على جانب في التعامل مع هذه القرارت".

وتابع: "دائمًا يسعى لإجبار الحكم على منحه مخالفة في مكان خطير وهذه طريقته طوال الوقت حتى حينما تحدثت مع لاعبين في الدوري الإسباني أكدوا أنّ الأمر يحدث كثيرًا في الليجا".

سيلفا أشار إلى أنّ خدع البرغوث لا تنفع في دوري أبطال أوروبا بقوله: "في التشامبيونزليج لا يستفيد ميسي من هذه الأفضلية لأن الحكام أكثر حزمًا. لم نمتلك نيمار في صفوفنا خلال اللقاء ولذلك لم يجد الحكم سببًا للوقوف معنا".

واختتم معلقًا على خلاف ميسي مع مدرب البرازيل تيتي : لا أفهم، نحاول توعية اللاعبين ثم يأتي أحد أكثر اللاعبين شعبية ويفعل ذلك؟ أنا لا يمكنني أن أفعل ذلك لرجل مسن فما بالك بمدرب. يبدو أنّ الاهتمام بالمنافسة يأتي أولًا قبل الأخلاقيات في بعض الأوقات".

وسبق وعبّر البرغوث عن غضبه بعد خسارته من البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا الماضي مؤكدًا وجود فساد في الاتحاد الأمريكي الجنوبي يجهز البطولة لأصحاب الأرض.

وتم معاقبة ميسي بالحرمان من المشاركة الدولية مما جعله يغيب عن آخر استدعائين للبيسيليستي.