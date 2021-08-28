تياجو سيلفا حزين وغاضب لانتقال راموس إلى باريس سان جيرمان!

سيلفا حزين وغاضب من إدارة باريس سان جيرمان لتعاقدها مع راموس

لم يعجب انتقال الإسباني سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان كل المنتمين إلى النادي الباريسي، بل عبر البعض عن غضبهم من الصفقة.

قائد الفريق السابق ولاعب تشيلسي الحالي، البرازيلي تياجو سيلفا، عبر صراحة عن حزنه لانضمام راموس إلى باريس.

ماذا قال سيلفا عن انتقال راموس إلى باريس؟

عبر تياجو عن حزنه لانتقال راموس إلى باريس هذا الصيف في حوار له مع شبكة ESPN قال فيه: "فكرت كثيرًا كثيرًا فيما حدث. لا أحمل ضغينة لراموس، لكن حينما يعرضون على سيرخيو عرضًا لمدة موسمين وفي نفس سني الذي رحلت فيه عن الفريق السنة الماضية فلا أفهم حقًا. الأمر أحزنني".

وتعاقد باريس هذا الصيف مع راموس، قائد ريال مدريد، بعد نهاية تعاقده مع ناديه لمدة موسمين أي سينتهي تعاقده مع الفريق الباريسي وهو بعمر السابعة والثلاثين.

هل غضب سيلفا لرحيله عن باريس سان جيرمان؟

كشف تياجو سيلفا مدافع تشيلسي الحالي عن سبب رحيله الصيف الماضي عن باريس سان جيرمان وقال: "لم أتحدث مع أي شخص عن راموس، لكن الأمر أحزنني لأنني لم أعامل بالمثل كما لو أنني لم أفعل شيئًا للنادي. عدد كبير من الجمهور يعتقدون أنني أردت الحصول على نفس ما أتقاضاه. الأمر لا علاقة له بتشيلسي.. أتلقى أقل من نصف راتبي".

وتابع المدافع البرازيلي هجومه على إدارة باريس سان جيرمان "حزين لأنهم لم يظهروا لي مزيدًا من التعاطف عند الوداع؛ شيء كان يجب فعله. لم تكن ثمانية أيام أو أشهر بل ثمان سنوات من الانتصارات والعمل".

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