تويتر يشتعل .. هل حُرم عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء صحيحة أمام الهلال؟

الاتحاد خسر أمام الهلال بهدف نظيف

shahid

خرج الاتحاد من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته نصف النهائي أمام الهلال مساء أمس بهدف نظيف سجله أحمد حجازي بالخطأ في مرماه في الشوط الإضافي الثاني، وقد شهد الوقت الأصلي للقاء إلغاء هدف عبد الرزاق حمدالله.

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المهاجم المغربي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء ليُسجل هدفًا حاسمًا في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لكن صافرة الحكم كان قد سبقت التسديدة واحتسبت خطأً ضد اللاعب لصالح مدافع الهلال محمد جحفلي.

وأثار قرار الحكم الهولندي داني ماكيلي استياء الاتحايين الذين رأوا الهدف صحيحًا تمامًا، وقد اختلف محللو التحكيم حول صحة القرار، حيث دعمه المصري محمد كمال ريشة فيما اختلف معه السعودي محمد فودة لكن بالتأكيد على أن الخطأ في احتساب المخالفة لا الهدف لأن الصافرة سبقت التسديدة وهو ما منع العودة إلى تقنية الفيديو.

وبعد هدوء عاصفة نصف النهائي، سلط بعض الإعلاميين، ومنهم عبد العزيز المريسل، الضوء على استحقاق حمدالله لركلة جزاء في لقطة إلغاء الهدف ضد جحفلي، نظرًا لقيام مدافع الهلال بالدعس على قدم المهاجم الاتحادي.

وسرعان ما انتشرت اللقطة محل الجدل في تويتر وبدأ الجميع يتفاعل معها ويُطالب لجنة الحكام بإيضاح الأمر وتفسير عدم استدعاء الحكم الهولندي بواسطة حكام الفيديو للنقاش حول الحالة التي كانت ستغير من سيناريو نصف النهائي.

Shahid