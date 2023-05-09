توني كروس يفحم أسطورة مانشستر: قلتم ذلك العام الماضي وحصدنا لقب الشامبيونز!

خط الوسط الألماني تحدث عن فينيسيوس جونيور أيضًا..

تطرق الألماني توني كروس إلى نقاط عديدة على هامش المباراة بين فريقه ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كروس في المؤتمر الصحفي عن فينيسيوس جونيور: "كم يبلغ من العمر؟ 22؟ من غير الطبيعي أن يلعب جيدًا طيلة الموسم بهذا الشكل، إنه لا يصاب، إذا سألت المدافعين الذين واجهوه فسيخبرونك كم أن الأمر صعب، أنا لو لعبت أمامه سأعاني، الأمر لا يتعلق بمرات فقدانه للكرة، يمكن أن يفقد الكرة مرة أو مرتين، ولكنه يضع نفسه دائمًا في مواقف الواحد لواحد ويكون بأعلى جودة دائمًا".

وأردف: "إنه حديث السن وعليه التعلم، إذا ظل هادئًا من الناحية الذهنية، فسيواصل اللعب بأعلى مستوى، البعض يستفزه فيلجأ لقرارات الحكم، عليه أن يعرف أنه سيعيش هذه الأجواء لـ 10 أو 15 عامًا، ولكن علينا القول أيضًا إن الحكام يجب أن يمنحوه بعض الحماية".

كما تطرق كروس إلى تصريحات أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، حول أن ريال مدريد لن يهزم فقط من مانشستر سيتي، بل إن الأخير "سيقوم بتحطيمه".

وقال كروس: "لقد قالوا ذلك أيضًا العام الماضي، وفزنا بدوري الأبطال، بالكاد أستطيع تذكر شخص أو شخصين ممن توقعوا فوزنا العام الماضي حتى مع وصولنا للدور نصف النهائي، ولكن هذا ما حدث بالنهائي".