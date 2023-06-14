دائمًا ما يثير توني كروس الجدل كلما تحدث في "البودكاست" الخاص به، وتطرق إلى الأمور الخاصة بريال مدريد على وجه التحديد.
مؤخرًا تحدث توني كروس عن انضمام جود بيلينجهام إلى ريال مدريد، والذي بات رسميًا بعد حديث كروس، سئل عن رأيه في لاعب الوسط الإنجليزي فكانت إجابته واضحة.
وقال كروس: "لقد شاهدت ملخصات لدورتموند وبالتحديد في دوري أبطال أوروبا، لقد كان بيلينجهام يلعب عادة بشكل رائع جدًا جدًا!".
لكنه تطرق إلى الأموال الضخمة التي أتى بها بيلينجهام، ولكن ليس عن بيلينجهام نفسه، بل أومأ إلى لاعب آخر انتهت مسيرته في ريال مدريد وهو البلجيكي إيدين هازارد.
وقال كروس: "لقد امتلكنا لاعبًا آخر أتى بأموال كبيرة للغاية، ولكن هذا لم يمنع أن يموت مشواره تمامًا، كانت أموالًا ضخمة، أعتقد أن الكل يقول الآن إنها لم تكن صفقة موفقة ولكن دعونا نكن إيجابيين".
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