بصورة كلب .. توني كروس يخطف الأنظار بوشم جديد!

النجم الألماني يظهر بوشم جديد

خطف توني كروس نجم ريال مدريد السابق الأنظار خلال الساعات الماضية، بوشم جديد قام برسمه، لينضم إلى مجموعة الوشوم الموجودة على جسده.

وأعلن كروس اعتزاله كرة القدم نهائيًا بنهاية الموسم الماضي، حيث كان آخر ظهور له بالملاعب بقميص منتخب ألمانيا في منافسات يورو 2024.

ونشر كروس عبر حسابه على منصة "إكس" صورة للوشم الجديد الذي وضع فيه صورة لكلبه، إذ قام بنشر الصورة عبر خاصية القصص.

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ويمتلك النجم الألماني مجموعة الوشوم على جسده، أبرزها صورة ابنته إميلي على يده، الذي رسمه منذ 6 سنوات.

ويُنافس توني كروس على جائزة الكرة الذهبية، حيث أكد على أنه لا يهتم بالحصول عليها، وأنه غير نادم على اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.