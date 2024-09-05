"حاولوا في العام المقبل" .. توني كروس يتوسل لنجوم ريال مدريد من أجل الكرة الذهبية!

طلب أخير من النجم الألماني المعتزل

يواصل النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، الجدل بشأن ترشيحه ضمن القائمة الأولية للفوز بالكرة الذهبية.

ورغم اعتزاله كرة القدم نهائيًا، إلى أن مجلة "فرانس فوتبول"، أعلنت اسم توني كروس ضمن 30 لاعبًا مرشحًا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية عن عام 2024.

وشهدت الاختيارات تواجد 6 لاعبين من ريال مدريد وهم: "جود بيلينجهام، داني كارباخال، فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، توني كروس وأنطونيو روديجر"، بخلاف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق والمنضم حديثًا للملكي.

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ونشر توني كروس صورة لاعبي ريال مدريد المرشحين للجائزة، في "ستوري" عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام" وعلق عليها: "من فضلكم يا شباب، يمكنكم أنتم الستة أن تفوزوا بالجائزة في الموسم المقبل".

وجاء تعليق توني كروس الساخر ليشير إلى رغبته في الفوز بالكرة الذهبية بعد تركه عالم كرة القدم، بينما يمكن لزملائه أن يحصدون الجائزة في وقت آخر، خصوصًا أن جميعهم لا يزال في أوج تألقه وقمة مسيرته.

وكان توني كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب ألمانيا في يورو 2024، التي ودعها "المانشافت" من الأدوار الإقصائية على يد إسبانيا، بينما ختم رحلته مع ريال مدريد بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.