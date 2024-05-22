"أحبك يا أسطورة"

بعث دافيد ألابا، نجم ريال مدريد، برسالة وداعية لزميله توني كروس، الذي اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، في قرار مفاجئ.

وقال ألابا، عبر حسابه على إنستجرام: "أنطونيو منذ متى نعرف بعضنا البعض؟ منذ متى ونحن في الملعب معاً؟ منذ متى ونحن نحتفل بالنجاح معًا؟ لفترة طويلة. الآن أنت على وشك إنهاء مسيرتك المهنية؟ لا لا لا! هذا يجعلني غاضبًا وحزينًا وأنت تعرف ذلك".

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أخبرك أنك حصلت على أكثر من مجرد اعتزال كرة القدم، نجاحاتك تتحدث عن نفسها والأكثر من ذلك، أنت واحد من ألطف الأشخاص الذين أعرفهم، لقد شاركنا العديد من اللحظات التي لا تنسى على أرض الملعب، وكنت إما زميلًا رائعًا في الفريق أو خصمًا قويًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وختم ساخرًا: "أنت فقط لم تأخذ نصائح الموضة الخاصة بي على محمل الجد، لقد كان وقتًا رائعًا، يا لها من رحلة. دعنا نحتفل بلقبنا الأخير معًا في لندن (نهائي دوري أبطال أوروبا)، أيها الأسطورة أحبك".

من جهته، رد كروس على ألابا بسخرية أيضًا: "خنزير! لقد نسيت فيديو الدراجة. وإلا، فأنت على حق تمامًا فيما تقول. أنت رائع. سوف أفتقدك".