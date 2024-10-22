توني كروس: التزمت بوعدي لريال مدريد .. ولهذا السبب منحت فالفيردي قميصي

النجم الألماني يفتح قلبه بعد الاعتزال

أكد الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، أنه يعيش حياة سعيدة بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب مسيرة مشرفة مع النادي الملكي انتهت في الصيف الماضي بتحقيق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقال توني كروس في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا الآن بخير بعد الاعتزال، على الرغم من أن الحياة أصبحت مختلفة، لكنني سعيد كما كنت من قبل، لدي مشاريع مثيرة للاهتمام وأعيش حياة جيدة جدًا، ولم أتوقف عن ممارسة الرياضة، لم أعد ألعب كرة القدم كل يوم، لكنني نشيط".

وأضاف: "زوجتي كانت سعيدة بقرار اعتزالي، بسبب وجودي في المنزل، كان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أخبر كارلو أنشيلوتي بقراري، لأنه كان يتوقع مني الاستمرار وعلاقتنا كانت جيدة جدًا، لقد كان مدربي الأول هنا ولم يكن من السهل إخباره بذلك، لكن كل شيء في الحياة له نهاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف كروس: "ما زلت أتذكر يوم وداعي وأرى كل المودة التي حظيت بها طوال هذه السنوات، هناك الكثيرون ممن يقولون إنهم سيعتزلون في مدريد، ولم يفعلوا ذلك لأي سبب من الأسباب، لكني قلت ذلك قبل 6 سنوات وقد فعلت ذلك، لذلك المشجعون يقدرون ذلك ويرون أنني أحب ريال مدريد حقًا".

وواصل: "فيدي فالفيري قال منذ اليوم الأول إنني مثله الأعلى، وهذا يجعلك تقترب منه وتحاول المساعدة. في 2019 رأيته للمرة الأولى، لقد أحببت حقًا طريقة لعبه، فهو لاعب يبذل حياته في كرة القدم ويسعى دائمًا للتعلم ولهذا السبب أعطيته الرقم 8".

وختم كروس: "لا أشعر بالفضول للعب مع مبابي، كنت أعلم أنه قادم لريال مدريد قادم وأنا سعيد بتلك الصفقة لأنه سيساعد الفريق، كان من الممكن أن يكون ذلك قبل عامين، لكنه الآن جاء وأخيرًا، لكن قدوم مبابي لم يؤثر على قرار اعتزالي".