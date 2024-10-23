بعد صدق نبوءته .. توني كروس يتوقع نتائج صادمة لبرشلونة أمام بايرن ميونخ وريال مدريد

نجم ريال مدريد السابق يتحدى شقيقه بتوقعاته للكلاسيكو وقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال..

توقع النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد المعتزل، نتيجة مباراة فريقه السابق بايرن ميونخ أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل العملاق البافاري، ضيفًا على برشلونة بملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر توني كروس "ستوري" على حسابه بمنصة الصور الشهيرة "إنستجرام"، يتوقع خلالها فوز البايرن على برشلونة الليلة بنتيجة (2-0) أو (3-1).

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كما توقع كروس أن تكون لريال مدريد الأفضلية في مباراة الكلاسيكو المقبلة، عندما يحل برشلونة ضيفًا على الملكي، السبت المقبل في ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ولم يقدم توني كروس نتيجة واضحة لتوقعه بشأن مباراة الكلاسيكو، لكنه توقع أن يكون ريال مدريد صاحب الكلمة العليا في المباراة، خصوصًا بعد فوزه الملحمي في المباراة الأخيرة على بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وكان كروس قد توقع أيضًا فوز الريال على بوروسيا دورتموند في وقت سابق بنتيجة (3-0)، وهي نتيجة مقاربة للنتيجة النهائية للقاء، حيث فاز الملكي بنتيجة (5-2)، أي بفارق 3 أهداف.

وجاءت توقعات كروس، لتحدي شقيقه فيليكس الذي اعتقد أن مباراة برشلونة والبايرن ستنتهي بالتعادل (2-2)، بينما رأى أن برشلونة هو الأقرب لحسم الكلاسيكو.