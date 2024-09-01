عذرًا توني كروس .. الهلال يقترب من خطف موهبة إسبانية على غرار جابري فيجا والأهلي

الهلال على مشارف صفقة مهمة بشأن بند مواليد 2003 فيما بعد..

يبدو أن صرخات الألماني توني كروس؛ لاعب ريال مدريد السابق، بشأن انتقال الموهبة الإسبانية جابري فيجا للأهلي السعودي، لم تجد نفعًا مع مواهب الليجا، وهناك لاعب جديد يقترب من الانضمام لدوري روشن خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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فيجا -صاحب الـ22 عامًا- كان قد انضم للراقي في صيف 2023، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني بعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026.

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وقتها وصف كروس الأمر بـ"العار والمحرج" مستغربًا كيف يضحي لاعب في بداية مسيرته بالمنافسة في أحد الدوريات الكبرى بالقارة العجوز من أجل اللعب في دوري عربي!

لكن ألبرتو موليرو؛ لاعب لاس بالماس الإسباني، يبدو أنه لم يلق بالًا لحديث كروس، فوفقًا للصحفي الرياضي نواف العقيل، فقد اتفق صاحب الـ20 عامًا بالفعل مع الهلال حول شروطه الشخصية، لتمثيل الزعيم خلال الموسم الجاري.

وأوضح العقيل أن المفاوضات بين الناديين السعودي والإسباني متقدمة بالفعل، على أمل أن تتم الصفقة خلال الساعات المقبلة في ظل غلق سوق الانتقالات في السعودية مع حلول منتصف ليل غدًا الإثنين.

التعاقد مع موليرو من شأنه أن يحل أزمة الهلال في مركز الجناح بعد رحيل البرازيلي ميشايل ديلجادو، فهو من يجيد اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر بجانب مركز لاعب الوسط المهاجم.

يذكر أن اللوائح تسمح لأندية دوري روشن بقيد عشرة لاعبين أجانب، بشرط أن يكون اثنين منهم من مواليد عام 2003 فيما بعد، وهو ما يتحقق في لاعب لاس بالماس.