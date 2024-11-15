توني كروس يثير حماس جماهير ريال مدريد: لن أستبعد العودة!

كروس يترك باب عودته لريال مدريد مفتوحًا...

أثار توني كروس، لاعب ريال مدريد، والمنتخب الألماني السابق، التكهنات بشأن مستقبله، وإمكانية عودته إلى الفريق الملكي، مرة أخرى بالرغم من اعتزاله كرة القدم.

وكان كروس، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية بطولة يورو 2024، في الصيف الماضي، بعد مسيرة ناجحة من ريال مدريد، ومن قبله بايرن ميونخ، والمنتخب الألماني.

ويستمتع الألماني صاحب الـ 34 عامًا، في الوقت الحالي بحياته بعد الاعتزال مع عائلته وأصدقائه، كما أنه تفرغ لمتابعة الأكاديمية التي أنشأها في العاصمة الإسبانية، مدريد لتعليم كرة القدم.

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وقال كروس في بودكاست "آينفاخ مال لوبن" الألماني: "حاليًا أنا مشغول بمشاريعي الخاصة، ولكن نظرًا لقربي وعلاقتي بمدريد، فلا أستبعد القيام بأي شيء في المستقبل".

وتابع: "في الوقت الحالي لن أظهر في البيئة العامة للنادي، بغض النظر عن قربي من مدريد، لكنني لا أقول إنني لن أتعامل مع ريال مدريد، مرة أخرى طيلة حياتي، لن استبعد ذلك بكل تأكيد".

وأضاف: "لا أعرف إذا ما كان النادي يتخيل ذلك أم لا، لكنني لا استبعد إمكانية رؤية نفسي مرة أخرى مع ريال مدريد، بدور مختلف في مرحلة ما من حياتي".