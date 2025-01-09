"لا تعبث معنا يا وقح" .. منافس لابورتا السابق يسب نائب وزير الثقافة الإسباني بعد هجومه على برشلونة!

منافس لابورتا السابق يدافع عن برشلونة...

دافع توني فريسكا، المرشح الرئاسي السابق لنادي برشلونة، عن الفريق الكتالوني، بعد تصريحات نائب وزير الثقافة الإسباني، عقب نهاية أزمة الثنائي باو فيكتور، وداني أولمو بشكل مؤقت من المجلس الرياضي الأعلى.

وأصدر المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا، قرارًا مؤقتًا يسمح لنادي برشلونة بتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق ومن ثم مشاركتهما في المباريات.

ومن جانبه كان نائب وزير الثقافة الإسباني قد خرج في تصريحات، يهاجم فيها قرار المجلس الأعلى للرياضة: "إنه قرار تفصيلي لهذا النادي، سيفسد المنافسة".

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وكتب فريسكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ردًا على تصريحات النائب: "الهجوم على برشلونة، لم ينته بعد سيذهبون الآن إلى وريد الفريق، عن طريق التحالفات السياسية، لا تعبث معنا يا وقح".

واشتهر فريسكا، بمتابعة قضية أولمو، وفيكتور منذ اليوم الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسخر حساباته الشخصية للدفاع عن برشلونة، في تلك القضية، وغيرها من الأمور التي تخص الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن الثنائي أولمو، وفيكتور، أصبحا متاحين للمشاركة مع برشلونة، في المباراة القادمة أمام ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يوم الأحد 12 يناير.