توني: رونالدو لاعب عادي ولا يعرف كيف يراوغ

توني ينتقد أداء كريستيانو رونالدو...

أعرب لوكا توني، مهاجم منتخب إيطاليا السابق، عن خيبة أمله من أداء كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، أمام نابولي في نهائي كأس إيطاليا.

وانتهت المباراة بخسارة يوفنتوس وفوز نابولي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 .

وقال توني في تصريحات لشبكة "Rai Sport": ” إنها هزيمة تحمل توقيع كريستيانو رونالدو..النجم البرتغالي كانت لديه مشاكل بدنية ولم يستطع حتى المراوغة”.

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وتابع "رأيت كل لاعبي يوفنتوس يواجهون صعوبة وكذلك كريستيانو رونالدو ، الذي بدا كلاعب عادي في هذه المباراة ".

رجل رائع - رجل مخيب | يوفنتوس ونابولي

بينما امتدح توني أداء جيانلويجي بوفون حيث قال : "بوفون كان أفضل لاعب في يوفنتوس على أرض الملعب".

وأكمل تصريحاته " أحببت دوجلاس كوستا كثيرًا، لكن ساري يجعله يلعب 60 دقيقة فقط، هو وكوادرادو هما الوحيدان القادران على المراوغة في اللحظة التي يكافح فيها رونالدو من أجل ذلك" .

كان كريستيانو رونالدو قد قدم مباراة أقل من مستوى التوقعات بالنسبة للرجل الذي اعتاد الفوز بالنهائيات وحسمها في أغلب الأحيان خلال مسيرته.

يذكر أن نابولي قد نجح في تحقيق لقب كأس إيطاليا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على يوفنتوس في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء.