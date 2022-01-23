تونس ضد نيجيريا: مباشر لحظة بلحظة

تونس 1 × 0 نيجيريا

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تبديل لتونس بخروج أنيس بن سليمان ودخول عمر رقيق

91' أووووووووووووه غير معقول! عمر صادق يهدر انفراد صريح بالمرمى، تسديدة المهاجم النيجيري تمر بجوار القائم

تبديل لمنتخب نيجيريا بخروج أريبو ودخول أحمد موسى

87' تسديدة قووووووووية من نديدي ولكن الكرة تمر بجوار القائم

85' تبديلين لتونس بخروج المساكني والجزيري ودخول جبالي والخزري

77' أوووووه خطيرررة لنيجيريا، بعد قطع الكرة من أنيس بن سليمان، تمريرة طولية كادت أن تضع صادق أمام المرمى خاصًة مع خروج خاطئ للحارس بشير، ولكن العيفة ينقذ الموقف ويشتت الكرة لركنية

74' تسديدة قووووووية من نعيم السليتي ولكن حارس نيجيريا يتألق ويتصدى للكرة

71' تسديدة قوية من تشوكويزي ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر

تبديل لتونس بخروج حمزة رفيعة ودخول نعيم السليتي

66' أوووووووووووه خطيرة من نيجيريا، عررررضية تصل إلى سيمون موسيس الذي يسدد ولكن الحارس يتألق ويتصدى لها

بطاااااااااااقة حمراء لأيوبي بعد أن قام الحكم بمراجعة تدخله على المساكني عبر تقنية الفيديو

63' تدخل قوي من أيوبي على المساكني وبطاقة صفراء للاعب النيجيري

62' تسديدة قووووية من نديدي ولكن الكرة تعلو العارضة

تبديلين لنيجيريا بخروج إيناتشو وأوييني ودخول أولاينكا وأيوبي

55' الكرة تصل إلى إيناتشو داخل منطقة الجزاء ولكن منتخب تونس يشتت الكرة وتصل سهلة ليد حارس نسور قرطاج

53' خطأ لمنتخب نيجيريا بعد عرقلة إيناتشو، وبطاقة صفراء للاعب إلياس سخيري

46' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول منتخب تونس يحرز الهدف الأول، بتسديدة قووووووية من المساكني، يتصدى لها الحارس وتسكن الشِباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين نيجيريا وتونس بالتعادل السلبي

38' تسديدة من حمزة رفيعة ولكن الكرة بعيدة عن مرمى نيجيريا

37' منتخب نيجيريا يسيطر على الكرة، ولكن بدون أي تسديدات على المرمى

31' هدوء نسق اللعب في الدقائق الماضية، بدون أي فرص خطيرة من المنتخبين

منتخب تونس يعاني بشدة لكثرة الغيابات بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا

18' عرررضية أخرى من الجهة اليمنى لنيجيريا ولكن الدفاع يشتت الكرة

16' عررررررررضية خطيرة من تشوكويزي ولكن الكرة تمر من أمام رأس أوييني

الضربات الركنية تتوالى للمنتخب النيجيري

11' خطيرررررررة لنيجيريا، تسديدة سيمون تصطدم بالدفاع وترتطم بالشباك الخارجية، ركنية للنسور

9' أوووووووووووووووووووه خطيرررة لتونس، عررضية من الجهة اليمنى، تصل إلى طالبي الذي يسدد ولكن دفاع نيجيريا يشتت الكرة من على خط المرمى

1' أوووووووه خطيرة للنسور النيجيرية، الدفاع التونسي يشتت عرضية الركلة الركنية النيجيرية، الكرة تصل إلى نديدي الذي يلعبها مقصية بشكل رااااائع ولكن الكرة تمر بجوار القائم

1' عررضية من الجهة اليسرى لنيجيريا ولكن الدفاع يشتتها لضربة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل تونس:

قرر المدرب منذر الكبير، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

بشير بن سعيد

أسامة الحدادي - منتصر الطالبي - بلال العيفة - محمد دراغر

عيسى ليدوني - إلياس سخيري - أنيس بن سليمان

حمزة رفيعة - سيف الدين الجزيري - يوسف المساكني

تشكيل نيجيريا :

قرر أوجوستين إيجوافون اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

مادوكا أوكوي

زيدو سانوسي - وليام إيكونج - كينيث أوميرو - أولا أينا

ويلفريد نديدي - جو أريبو

موسى سيمون - كيليتشي إيناتشو - صامويل تشوكويزي

تايوو أوييني

احتل المنتخب النيجيري صدارة مجموعته محققًا العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، بينما تأهل نسور قرطاج لهذا الدور بعد أن حل ثالثًا برصيد ثلاث نقاط بعد أن فاز في مباراة وخسر في أثنتين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة تونس ضد نيجيريا، في إطار مباريات دور الـ16 من لبطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب رومدي اديجا.