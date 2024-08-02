توم كروز مفاجأة حفل ختام أولمبياد باريس على طريقة "المهمة المستحيلة"!

حيلة مبتكرة لنقل العلم الأولمبي إلى لوس أنجلوس

ارتبط اسم نجم الأكشن الأمريكي توم كروز، بالظهور في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، لكن على طريقته الخاصة.

ووفقًا لموقع "TMZ" المعني بأخبار المشاهير، فإن مصادر مقربة من النجم الأمريكي، بطل سلسلة أفلام mission impossible، أكدت أنه سيؤدي حيلة بصرية مبهرة في حفل ختام دورة باريس، الهدف منها نقل العلم الأولمبي من باريس إلى لوس أنجلوس التي تستضيف الدورة المقبلة في 2028.

وأشار التقرير، إلى أن المخطط لهذه الحيلة هو أن يهبط توم كروز بمظلة في وسط ملعب "ستاد دو فرانس" وهو يحمل العلم الأولمبي، ومن ثم يتم عرض فيديو مدته دقيقتين يظهر فيه كروز داخل طائرة نفاثة، حاملًا العلم لنقله إلى بلاده، حيث يقفز مرة أخرى من الطائرة على شعار مدينة هوليوود الشهير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت مصادر "TMZ"، أن هذا المقطع تم تصويره بالكامل خلال شهر مارس الماضي، وتم تسريب بعض اللقطات منه أثناء وقوف توم كروز على أحد حروف شعار هوليود الضخم.

وألمحت أن هناك توقعات بأن يكون السيناريو بعد هبوط توم كروز في هوليود، عبارة عن مفاجأة للشعب الأمريكي ومن ثمن ينزل على الأرض ويمرر العلم الأولمبي إلى بعض الرياضيين في بلاده، منهم راكب دراجة ومتزلج ولاعب كرة طائرة.

وأكد الموقع، أن كروز نفسه هو طلب من اللجنة الأولمبية المشاركة في حفل الختام، وعرض فكرة القيام بخدعة بصرية، من أجل تمثيل نقل العلم الأولمبي من باريس إلى بلاده، لكن بطريقة مبتكرة.

وإذا صدقت هذه الأنباء، ستكون المرة الثانية التي يشارك فيها توم كروز في الألعاب الأولمبية، حيث شارك بالفعل في احتفالات دورة "آثينا 2004"، وساعد في حمل الشعلة عبر لوس أنجلوس.