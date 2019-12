توماس مولر يرد على منتقديه برقم قياسي جديد

على الرغم من الانتقادات الحادة التي يتعرض لها، لكن واصل توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، تحطيمه للأرقام القياسية، وهذه المرة بعدما حقق رقمًا قياسيًا في عدد التمريرات الحاسمة بالدوري الألماني.

ولا يعيش مولر أفضل مواسمه، حيث بات واضحًا أنه خسر دعم الإدارة والجماهير بعد تدني مستواه بصورة كبيرة في آخر موسمين على وجه الخصوص، مما جعل الصحافة تنشر شائعات عن اقتراب رحيله عن العملاق البافاري.

ولكن ربما بدأت الأمور في التحسن بالنسبة للدولي الألماني منذ إقالة نيكو كوفاتش وتولي هانزي فليك المهمة، حيث ساهم في 10 أهداف خلال 10 مباريات وصنع 31 فرصة للتسجيل.

صاحب الـ31 عامًا منح بايرن ميونخ الفوز على فولفسبورج بعد تمريرة حاسمة للبديل الشاب زيركيزي فتح من خلالها أبواب مرمى الذئاب واقتنصت بها كتيبة فليك ثلاث نقاط ثمينة في صراعها للحفاظ على لقب البوندسليجا.

هذه التمريرة الحاسمة سجّلت لمولر رقمًا قياسيًا مميزًا، حيث صارت التمريرة الحاسمة رقم 11 له خلال 17 مباراة، ليكون أعلى معدل لصناعة الأهداف في الدور الأول بالدوري الألماني في التاريخ.

11 - @esmuellert_ is the first player ever to collect 11 assists in the first half of a #Bundesliga season (17 games). Creator. #FCBWOB @FCBayernEN pic.twitter.com/UjlNapBFgn