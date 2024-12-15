رونسيرو: هذا الشخص لا يمكنه اللعب لريال مدريد وعلينا القيام بصفقات في يناير

يجب أن يدخل ريال مدريد الميركاتو الشتوي بقوة...

يرى الصحفي الإسباني الشهير توماس رونسيرو، أنه يتعين على ريال مدريد، الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم الخط الخلفي للفريق، بعد التعادل مع رايو فاييكانو، في الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد، قد سقط في فخ التعادل مساء أمس السبت بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، بعدما كان متقدمًا بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث رونسيرو، لإذاعة "كادينا سير" معلقًا على المباراة وقال: "كان رد الفعل بعد التأخر بهدفين جيدًا، ولكن بعد التقدم بثلاثة أهداف دخل ريال مدريد، في مرحلة خطيرة من الثقة بالنفس أمام فاييكانو، الفريق يعاني كثيرًا على مستوى الدفاع لا بد من تدعيم سريع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن وضع أردا جولر، مع ريال مدريد قال رونسيرو: "لم أشاهده يلعب بقوة وكثافة من قبل، إنه يلعب بشكل مريح للغاية، إن لم يلعب بشدة وحماس، فلن يتمكن من المشاركة مع الميرينجي".

وأشاد بمستوى رودريجو وقال: "إنه لاعب جامح، لقد تغيرت المباراة بمجرد ذهابه إلى جهة اليسار، إنه جيد جدًا في تلك الناحية، قدم أفضل مباراة له في الموسم كما أنه كان في مركزه المفضل وسجل هدفًا رائعًا، يجب أن يشارك في تلك الجهة عندما لا يتواجد مبابي وفينيسيوس".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة باتشوكا المكسيكي، مساء الأربعاء القادم في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة على ملعب لوسيل.