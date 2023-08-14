توقيع نيمار وموافقة فولهام .. صفقتان رسميتان في الهلال خلال الساعات المقبلة

تامر أبو سيدو
Al Hilal VS IttihadUnion of Arab Football Associations Twitter
الهلالدوري روشن السعوديانتقالاتنيمارألكسندر ميتروفيتش

صفقتان من العيار الثقيل للزعيم

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يستعد الهلال للإعلان عن صفقتين رسميتين خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعدما حصل على توقيع نيمار وموافقة فولهام لبيع مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش.

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الهلال خسر نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية أمام النصر 2-1، وقد تحرك بعدها بأقل من 48 ساعة ليحصل على توقيع نجم باريس سان جيرمان والضوء الأخضر من فولهام للتوقيع مع مهاجمه الصربي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن نيمار وقع على عقد يمتد لموسمين مع الفريق السعودي لكن دون الكشف عن أي تفاصيل مالية خاصة بالعقد أو قيمة الصفقة التي حصل عليها النادي الفرنسي.

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من جانب آخر، أفادت صحيفة اليوم السعودية أن الباكستاني شهيد خان رئيس فولهام وافق على بيع الصربي ميتروفيتش للهلال خلال الصيف الجاري، مشيرة إلى أن صاحب الـ28 عامًا سيخضع للفحوصات الطبية خلال اليومين القادمين قبل توقيع العقود.

الهلال يفتتح موسمه في دوري روشن السعودي مساء اليوم بمواجهة أبها خارج ملعبه.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 72025كريم بنزيما
  • 7160خاليدو كوليبالي
  • 10675روبرتو فيرمينو
  • 5596نجولو كانتي
  • 13077مارسيلو بروزوفيتش
  • 23560صفقة أخرى
132093 الأصوات

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