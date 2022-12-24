توقيعات ضخمة .. عريضة أرجنتينية لمطالبة فرنسا بـ"التوقف عن البكاء"!

الاستفزازات مستمرة بين الطرفين

وسط المطالب من بعض الجماهير الفرنسية بإعادة نهائي كأس العالم، أطلق أرجنتيني دعوة مختلفة تطالبهم بـ"التوقف عن البكاء".

فرنسا خسرت نهائي المونديال أمام الأرجنتين بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي، بعد التعادل بين الفريقين بنتيجة 3/3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

أعداد ضخمة من جمهور فرنسا تقدمت بطلب لإعادة المباراة بسبب بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، وتم جمع أكثر من 200 ألف توقيع على هذا الطلب في غضون أيام قليلة.

ووفقًا لشبكة "RMC" الفرنسية فإن المواطن الأرجنتيني فالنتين جوميز قام بتنظيم حملة أخرى على الإنترنت تطالب الفرنسيين بالتوقف عن الشكوى.

وقال جوميز في عريضته التي انتشرت بشكل مكثف:"منذ أن فزنا بنهائي كأس العالم، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والشكوى، هم لا يقبلون أن تكون الأرجنتين بطلة العالم، لذلك الهدف من هذه العريضة هو مطالبتهم بالتوقف عن البكاء وقبول حقيقة أن ميسي هو الأفضل في التاريخ ومبابي يعتبر مثل ابنه".

جدير بالذكر أن هذه العريضة جمعت أكثر من 50 ألف توقيع خلال ساعات قليلة بعد انتشارها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.