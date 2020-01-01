توقف كورونا يضع عملاق إنجليزي على حافة الإفلاس

خسائر اقتصادية كبيرة في عالم الكرة بسبب الفيروس

تحدثت تقارير في جميع الصحف الإنجليزية عن خسائر ضخمة لأحد أكبر أندية الدوري بالبلاد وضعته على حافة الهوية خلال الأيام الماضية بسبب التوقف الكروي بعد تفشي فيروس كورونا.

الدوري الإنجليزي بمختلف درجاته مثل بقية الدوريات والمسابقات الرياضية حول أوروبا والعالم توقفت بعد جائحة كورونا وازدياد أعداد المصابين والوفيات.

وأجمعت كل الصحف الكبرى الصادرة هذا الصباح في بريطانيا أن أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خسائره الأسبوعية منذ بداية الأزمة بلغت تسعة ملايين جنيه استرليني.

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التقارير أوضحت أيضاً أن النادي يحاول حالياً الحصول على قرض من أحد البنوك قيمته 100 مليون جنيه استرليني من أجل التغطية على خسائره الاقتصادية خلال التوقف.

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وأفادت مصادر "ميرور" أن النادي المذكور إذا لم يحصل على القرض قد يكون مصيره هو إعلان الإفلاس رغم كونه من أندية الصفوة في إنجلترا، وذلك دون الكشف عن هويته.

وحتى الآن لم يحدد موعد نهائي لعودة مسابقات الكرة في إنجلترا، ويدور الحديث عن استئناف الدوري بمختلف درجاته بداية من يونيو المقبل، في حال تحسن الأوضاع الصحية.

وشهدت بريطانيا تزايداً كبيراً في أعداد المصابين والوفيات بالأيام الماضية، وكان من بين المصابين رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك.