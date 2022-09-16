توقف عن ألعاب القرود.. الهجوم مستمر على رقصات فينيسيوس ونيمار يرد

أزمة منتظرة في ديربي مدريد

قام كوكي قائد فريق أتلتيكو مدريد، بتحذير فينيسيوس جونيور من الاحتفال بطريقته الخاصة، خلال الديربي المنتظر مع ريال مدريد يوم الأحد القادم بالدوري الإسباني.

فينيسيوس تسبب في إغضاب البعض خلال هذا الموسم، بسبب احتفالاته الاستعراضية الراقصة، والتي تسببت في أزمة خلال مواجهة ريال مايوركا هذا الأسبوع.

احتفالات الجناح البرازيلي تسببت في ملاحقة الخصم له واستهدافه، ويبدو أننا سنرى نفس الشيء خلال ديربي مدريد على ملعب أتلتيكو.

ماذا قال كوكي قبل ديربي مدريد؟

النجم الإسباني تحدث لشبكة "موفي ستار" عن رأيه في ما يقوم به فينيسيوس، وكيف سيكون رد فعل فريقه لو قام البرازيلي بنفس الشيء أمامهم.

وقال كوكي:"لكل شخص طريقته في الاحتفال كما يريد ولكن ستكون هناك مشكلة بالتأكيد".

وتعرض كذلك فينيسيوس لهجوم من بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان خلال تصريحاته لبرنامج "إل شيرينجيتو".

وقال بيدرو:"عليه احترام الخصم لو أراد الرقص فعليه أن يذهب إلى صالة السامبادروم في البرازيل، في إسبانيا عليك احترام المنافسين والتوقف عن ألعاب القرود".

وأما نيمار نجم باريس سان جيرمان وزميله في البرازيل قام بمساندته قائلًا على "تويتر" ونشر تغريدة قال فيها :"ارقص يا فينيسيوس".

كيف تبدو أحوال ريال قبل الديربي؟

الفريق في وضع مثالي فيما يخص الموسم الجديد، حيث يتواجد على قمة الدوري الإسباني بعد الفوز بجميع مبارياته حتى الآن.

وتأتي المشكلة الوحيدة قبل الديربي، هي إمكانية غياب كريم بنزيما عن هجوم الفريق، لمعاناته من إصابة في الفخذ وعدم نزوله التدريبات الجماعية.

وأما بالنسبة لفينيسيوس نفسه، فنجح اللاعب في تسجيل 5 أهداف وقام بصناعة 3 في 8 مباريات لعبها بكل البطولات.