"توقف عن الركض" .. معذب برشلونة يكشف طلب لاعبي "البلوجرانا" الغريب

قدم نجم غرناطة واحدة من أفضل مبارياته ضد برشلونة مساء الأحد..

استغرق بريان سرقسطة نجم نادي غرناطة 16 ثانية فقط لهز شباك نادي برشلونة، قبل أن يكرر الأمر نفسه بعد مرور 29 دقيقة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "نويفو لوس كارمينيس" لحساب الجولة التاسعة من منافسات موسم 2023-2024 في الدوري الإسباني.

سرقسطة، البالغ من العمر 22 عامًا، كاد يسجل الهدف الثالث لصالح غرناطة في الدقائق الأخيرة، لكن تسديدته ارتطمت في العارضة، ليخسر فريقه نقطتين ثمينتين.

اللاعب الإسباني الشاب، والذي يعد واحدًا من أفضل المراوغين في "لا ليجا" هذا الموسم، متفوقًا على العديد من النجوم.

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سرقسطة، قال عن مستقبله في غرناطة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قدمي على الأرض، وأنا ملتزم بنسبة 100% مع غرناطة، سأرى ما سيحدث في المستقبل".

وعن هدفيه أمام برشلونة، قال سرقسطة: "لم أكن ألقيت نظرة على هاتفي، لكن عندما فتحت إنستجرام، أصبح ما لدي ما يقرب من 5000 متابع إضافي، إنه جنون".

وكشف سرقسطة في ختام حديثه عن طلب خاص من لاعبي برشلونة خلال المباراة قائلًا: "لقد قدموا لي التهنئة على ما قدمته، لكنهم طلبوا مني التوقف عن الركض قليلًا في منتصف المباراة".