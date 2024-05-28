توقفوا عن لومه! .. بند ينصر الاتحاد على مهاجميه في قضية مالكوم وسعود عبدالحميد

هل أخطأت إدارة الاتحاد عندما تأخرت في تقديم شكواها ضد ثنائي الهلال؟

في وقت يوجه به الكثيرون اللوم لإدارة نادي الاتحاد السعودي على تأخيرها في تقديم شكوى ضد ثنائي الهلال سعود عبدالحميد والبرازيلي مالكوم، غفل هؤلاء عن بند مهم في اللوائح.

الزعيم والعميد كانا قد تواجها في 30 من أبريل الماضي حيث نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي انتهى لصالح الأول بثنائية مقابل هدف وحيد.

الجدل صاحب هدف الفوز الذي أحرزه سعود في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وذهب بعده لاستفزاز جمهور العميد باحتفاله بإحضار كرسي والجلوس عليه في تقليل من النمور، كذلك قام زميله البرازيلي بإشارات لا أخلاقية تجاههم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد لم يقدم شكواه بعد المباراة، وفضل تأخيرها قبيل النهائي المنتظر بين الهلال والنصر، وقدمها بالفعل أمس الإثنين، كي يحرم الثنائي من المشاركة في ذاك الديربي المهم، وهو ما أثار حفيظة البعض.

لكن صحيفة "الشرق الأوسط" سلطت الضوء على المادة 42 الفقرة الأولى المعنية بالتقادم الزمني، مؤكدة وفقًا لمصادرها أن التأخير في رفع القضية لن يسقط حق الاتحاد.

وأوضحت أن الشكوى ضد ثنائي الزعيم استندت كذلك على المادة 57 الفقرة الثانية، التي تتضمن الإساءة للجماهير بالقول أو الفعل أو الإشارة خلال أي مباراة، ويعاقب فاعلها بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة 10 آلاف ريال.

لكن إن كانت البنود تكفل للاتحاد حق تقديم الشكوى في أي وقت وتنصر الإدارة على من يهاجمونها حاليًا إلا أن "الشرق الأوسط" أشارت وفقًا لمصادرها إلى أن الشكوى سيتم رفضها في الأخير من قبل لجنة الانضباط بنسبة كبيرة.

يذكر أن نهائي كأس الملك بين الزعيم والعالمي من المقرر أن يقام في 31 من مايو الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.